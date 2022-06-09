الحج ترفض الإعلانات المخالفة لحزم الخدمات - #عاجل

بدوره، أشار وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، المتحدث الرسمي في الوزارة المهندس هشام سعيد لـ«دوت الخليج»، إلى أن الأسعار المحددة في الباقات، موضحة في المسار الإلكتروني، وتطبيق «اعتمرنا»، وأي منشور أو إعلان خارج هذين، هو مخالف وليس صحيحًا، داعيًا الجميع إلى ضرورة الحذر من التعامل مع أي منشور أو أي مكان غير المسار الإلكتروني وتطبيق «اعتمرنا».
وشدد سعيد، على أنه لا زيادة في أجور التسجيل عن الباقات المعرفة مسبقًا ومحدد سعرها، وأن الزيادة محصورة في التالي: قيمة أجرة نقل الحاج سواء برا أو جوا من مدينة إقامته إلى المشاعر المقدسة، وهي خدمات مقدمة للحجاج من قبل شركات الحج الداخلية تسهيلا عليهم، وهي موضحة في التفاصيل، واختلاف الأسعار من مدينة لأخرى حسب أسعار شركات النقل.
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