منصة لتنظيم العمليات المالية للجمعيات الأهلية - #عاجل

وأنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 11/8/1440 هـ، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
من مهام مركز القطاع غير الربحي
إعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء
إصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير
إصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع غير الربحي
الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي
التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية
تفعيل وتطوير الإشراف الفني على أنشطة القطاع ومنظماته
نشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه
الإشراف على الدعم المادي المقدّم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة
حوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات
نشر الوعي بأهمية القطاع غير الربحي، وتحفيز المساهمة فيه بمختلف أشكالها
إجراء وتشجيع البحوث والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع
إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال الاجتماعية والحاويات الفكرية للقطاع
تفعيل دور القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتحفيز المساهمة فيه.
تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية ذات الصلة باختصاصه
تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية
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