منصة لتنظيم العمليات المالية للجمعيات الأهلية - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بصدد الاستعانة باستشاري لتنفيذ مشروع التقرير الائتماني للجمعيات الأهلية، والذي يهدف إلى إنشاء منصة تحتوي على كافة البيانات الأساسية، والبيانات المالية للجمعيات الأهلية بمختلف صورها، مثل «منح غير مستردة، وقروض، وقوائم مالية وتصنيف الجمعيات الأهلية ائتمانيا». صورة ذهنية وينتج عن المشروع تنظيم العمليات الائتمانية في القطاع غير الربحي (منح تمويل)، إذ تشارك البيانات في تقليل هدر الأموال ودعم جمعيات أكثر، وبناء سجلات ائتمانية تاريخية، وإمكانية تصنيف الجمعيات ائتمانيا، وإتاحة موارد مالية جديدة متمثلة في خدمات الإقراض والتمويل التجاري ورفع مستوى الشفافية في القطاع وتحسين الصورة الذهنية. خدمات الترخيص ويهدف المركز إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري والفني على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.

وأنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء رقم (459) وتاريخ 11/8/1440 هـ، حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

من مهام مركز القطاع غير الربحي

إعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء

إصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وأدلة ومعايير

إصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع غير الربحي

الإشراف المالي والإداري على منظمات القطاع غير الربحي

التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية

تفعيل وتطوير الإشراف الفني على أنشطة القطاع ومنظماته

نشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه

الإشراف على الدعم المادي المقدّم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة

حوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات

نشر الوعي بأهمية القطاع غير الربحي، وتحفيز المساهمة فيه بمختلف أشكالها

إجراء وتشجيع البحوث والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع

إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال الاجتماعية والحاويات الفكرية للقطاع

تفعيل دور القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتحفيز المساهمة فيه.

تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية ذات الصلة باختصاصه

تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية