محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
قال المختص بالأحجار الكريمة، عمر العنزي، إن المملكة من أغنى دول العالم في الأحجار الكريمة والنفيسة.
وأوضح في تصريحات لـ برنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن لديه سبحة تم سومها بـ 110 آلاف، ورفض بيعها.
وعن قصة تلك السبحة، قال: “كنت في مجلس وكان هناك أحد الزملاء يعمل كموظف في السفارات السعودية، وذات يوم زارهم الأمير سعود الفيصل ـ رحمة الله ـ وأعطها لموظف عامل في السفارة”.
وتابع: “رأيت السبحة في يد الموظف، ولما رأيتها عرفت نوعيتها النادرة، وأخذتها بمبلغ مالي وصل 30 ألف ريال، ولها خصائص مميزة، ويمكن لم يمسك بها أن يفركها فتخرج منها رائحة عطرة”.
وأردف: “عرض علي أحد الأشخاص أن يدفع فيها 110 آلاف ريال أو المبلغ الذي أطلبه، ولن أبيعها أبدا لأنها غالية علي، ويكفي أنها من يد الأمير سعود الفيصل الله يرحمه”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر «هدية من الأمير سعود الفيصل».. مختص بالأحجار الكريمة: لدي سبحة سعرها أكثر من 110 آلاف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.