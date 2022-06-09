«هدية من الأمير سعود الفيصل».. مختص بالأحجار الكريمة: لدي سبحة سعرها أكثر من 110 آلاف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قال المختص بالأحجار الكريمة، عمر العنزي، إن المملكة من أغنى دول العالم في الأحجار الكريمة والنفيسة.

وأوضح في تصريحات لـ برنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن لديه سبحة تم سومها بـ 110 آلاف، ورفض بيعها.

وعن قصة تلك السبحة، قال: “كنت في مجلس وكان هناك أحد الزملاء يعمل كموظف في السفارات السعودية، وذات يوم زارهم الأمير سعود الفيصل ـ رحمة الله ـ وأعطها لموظف عامل في السفارة”.

وتابع: “رأيت السبحة في يد الموظف، ولما رأيتها عرفت نوعيتها النادرة، وأخذتها بمبلغ مالي وصل 30 ألف ريال، ولها خصائص مميزة، ويمكن لم يمسك بها أن يفركها فتخرج منها رائحة عطرة”.

وأردف: “عرض علي أحد الأشخاص أن يدفع فيها 110 آلاف ريال أو المبلغ الذي أطلبه، ولن أبيعها أبدا لأنها غالية علي، ويكفي أنها من يد الأمير سعود الفيصل الله يرحمه”.