الصداع أبرزها.. الصحة تنشر أبرز أعراض سرطان الدماغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قالت وزارة الصحة، اليوم، إن أعراض “ورم الدماغ” تختلف بحسب الجزء المصاب من الدماغ، إلا أن الصداع هو أبرزها.

وبينت أن الصداع من الممكن أن يكون خفيفا أو حادًا، أو مستمرا أو يأتي ويختفي، ولا يشير الصداع داما إلى ورم في الدماغ، بحسب الصحة.

وتشمل الأعراض:

ـ النوبات التي قد تكون شديدة مثل التشنج، أو خفيفة مثل اضطراب عابر في الإدراك أو الإحساس أو ارتعاش العضلات.

ـ ضعف أو شلل في جزء من أجزاء الجسم.

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ـ فقدان التوازن.

ـ التهيج العام، أو النعاس، أو تغير في الشخصية.

ـ الغثيان والقيء غير المبرر.

ـ اضطرابات في الرؤية أو السمع، أو الشم، أو التذوق.

متي يجب أن تزور الطبيب؟

أوضحت الصحة أن زيارة الطبيب تكون واجبة إذا كانت لديك الأعراض السابق ذكرها، خاصة إذا كنت تعاني من صداع يختلف عن نوع الصداع الذي تعاني منه بالعادة، وإذا كان الصداع يزداد سوءًا، مع التأكيد أنه قد لا يكون لديك ورم في الدماغ، ولكن يجب فحص هذه الأنواع من الأعراض.

وأشارت الصحة إلى أنه إذا لم يتمكن الطبيب العام من تحديد السبب لهذه الأعراض سيقوم بتحويلك إلى طبيب مختص في الدماغ والجهاز العصبي “طبيب أعصاب” لعمل المزيد من الفحوصات.