الماس يناقش آلية تنفيذ مشاريع صيانة الطرق في عدن

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – سفير البحرين لدى أمريكا يشارك في مناقشة «تعميم مراعاة المنظور الشبابي في سياسات منع الجريمة» في الجمعية العامة للأمم المتحدة

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