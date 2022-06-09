محمد بن مسعود - الدمام - شابة في السعودية ذهبت إلى المستشفى بعدما شعرت بألم شديد في بطنها .. وعند معاينتها أصيب الأطباء بالصدمة والذهول ؟
في المملكة العربية السعودية البلد المحافظ واقعة طبية غريبة وصادمة للمجتمع حيث تمكن فريق طبي بنجاح في مستشفى المدينة المنورة العام، من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها بكيلوغرامين ونصف من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.
وفي التفاصيل، فقد تجمعت كتلة الشعر في معدة الفتاة على مدار عدة سنوات، وحيث راجعت الفتاة المستشفى بعد تعرضها لآلام شديدة في البطن، وأجريت لها عملية جراحية دقيقة لاستخراج الكتلة.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً :
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة “مؤيد أبو عنق” لصحيفة عكاظ المحلية، أن الفتاة والتي ما زالت طالبة في المدرسة راجعت المستشفى وهي تعاني من آلام حادة في البطن لدرجة عدم احتمالها الأكل والشرب، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود انسداد في تجويف معدة الفتاة، حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد.
وأضاف أنه أجريت لها العملية بنجاح، واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة، وأن الانسداد كان ممتدا من فتحة الفؤاد بأعلى المعدة وحتى فتحة البواب المؤدية إلى الاثني عشر، وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني، ويقدر قطرها بـ9 سم وطولها 48 سم.
وأشار المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة إلى أن المريضة غادرت المستشفى بعد تماثلها التام للشفاء. ولفتت مصادر طبية بالمستشفى إلى تفسيرا للواقعة الغريبة للفتاة المريضة، أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة، ويعزى السبب الرئيسي لحالة نفسية ترغم المريض على أكل شعره لسنوات طويلة. المصدر : منوعات
قد يهمك أيضاً :-
- الماس يناقش آلية تنفيذ مشاريع صيانة الطرق في عدن
- ملك بلجيكا يعيد قناعًا أثريًا للكونغو
- تقدر بخمسين مليون يورو.. مقتنيات جيفنشي في مزاد باريسي
- حرب أوكرانيا تدخل في خلافات براد وأنجلينا جولي
- جدل بين دار الأوبرا وحفل نوال الزغبي
كانت هذه تفاصيل خبر شابة في السعودية ذهبت إلى المستشفى بعدما شعرت بألم شديد في بطنها .. وعند معاينتها أصيب الأطباء بالصدمة والذهول ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.