تقدر بخمسين مليون يورو.. مقتنيات جيفنشي في مزاد باريسي

محمد بن مسعود - الدمام - تطرح دار «كريستيز»، في مزاد ينطلق اليوم في باريس، المقتنيات الخاصة بمصمم الأزياء الفرنسي أوبير دو جيفنشي، التي تقدر قيمتها بخمسين مليون يورو، ومن بينها لوحات للرسامين الإسبان خوان ميرو وبابلو بيكاسو، وأثاث من فترة الوصاية على لويس الخامس عشر (1715-1723).

وكان جيفنشي قال في أحد تصريحاته، إن «الأثاث والأغراض ينبغي الاهتمام بها بعناية ومحبة».

وتعرض مجموعة المصمم المؤلفة من أكثر من 1200 قطعة، من 10 إلى 14 يونيو، في القاعات التابعة لدار «كريستيز» في باريس.