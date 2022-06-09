حرب أوكرانيا تدخل في خلافات براد وأنجلينا جولي

محمد بن مسعود - الدمام - اتهم الممثل براد بيت طليقته أنجلينا جولي بأنها تقصدت إيذاءه من خلال بيعها أحد الأوليغارشيين الروس أسهمها في حقل كرمة يملكه النجمان في جنوب فرنسا، إذ كانت تعلم أن زوجها السابق شديد التعلق بهذا العقار.
وأورد بيت هذه الاتهامات في وثائق جديدة ضمها أخيرًا إلى الدعوى المدنية التي رفعها على جولي أمام محكمة في لوس أنجليس في وقت سابق من السنة الحالية.
وفي فبراير الفائت، أقام الممثل دعوى على زوجته السابقة لكونها على قوله باعت أسهمها في أكتوبر 2021، مع أن النجمين اتفقا على ألا يبيع أي منهما حصته في عقار ميرافال من دون موافقة الآخر.
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