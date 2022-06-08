شكرا لقرائتكم خبر عن «البدير» يتابع الأعمال التطويرية الإسكانية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - زيادة المعروض العقاري السكني بالشراكة مع المطورين العقاريين

- توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي

تفقد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، اليوم، عددًا من المشاريع السكنية في محافظة جدة التي تحتضن ٣ ضواحٍ سكنية من أصل ٨ ضواحٍ في المملكة، وذلك بهدف الاطلاع على سير الأعمال، ضمن جهود الوزارة في تعزيز المعروض السكني وتوفير الخيارات السكنية الملائمة للأسر السعودية.

ووقف على سير الأعمال التطويرية فيها ضمن الجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع الجمعيات التنموية في منطقة مكة المكرمة، التي تشهد خلال العام الجاري زيادة في أعداد الوحدات لمستفيدي "سكني" و"الإسكان التنموي".

وزار مشروع منارة الصفوة، الواقع شمال طريق عسفان، كما تابع الأعمال الجارية في مشروع بوفارديا سيتي، الذي يقع في ضاحية الجوهرة التي تمتد على مساحة تتجاوز مليوني م٢ لتوفر أكثر من ٧ آلاف وحدة، كما تفقد معاليه سير العمل في مشروع جوهرة الرصيفة السكني.

وتوجه البدير بعد ذلك لزيارة مشروع أعالي جدة، الذي يقع في ضاحية الميَّار، وهي إحدى الضواحي الكبرى التي تبلغ مساحتها 3.9 ملايين م٢ وتوفر أكثر من 17 ألف وحدة سكنية متعددة المساحات، تمتاز بتصاميمها المتنوعة التي تجمع بين البساطة والعصرية، إضافة إلى اشتمالها على كافة المرافق، بما يلبى أهداف الوزارة لتوفير البيئة السكنية المتكاملة للأسر.

وأشاد خلال جولته بمستوى الإنجاز في ضواحي محافظة جدة، الذي تجاوز (70%)، وشدد على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مؤكدًا أن الوزارة ستستمر في الإشراف والمتابعة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين.

وتشهد محافظة جدة خلال العام الجاري زيادة في أعداد المشاريع والوحدات السكنية، والتي توفِّر أكثر من (57) ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق، وتقع غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الثلاث (الجوهرة والميَّار وخيالا) - تطورها الوطنية للإسكان NHC -.

وتواصل الوزارة جهودها بدعمَ غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - لقطاع الإسكان؛ في سبيل تمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة التي تلبي تطلعاتهم ورغباتهم، وذلك من خلال تعزيز المعروض العقاري وتنويع الخيارات السكنية بأسعار مناسبة تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -.