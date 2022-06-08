شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «استجابة 8» لتنفيذ فرضية خطة مكافحة التلوث البحري بينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، التمرين التعبوي (استجابة 8) لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في محافظة ينبع، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، والرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، وقيادات مختلف الجهات المشاركة بالتمرين.

واطّلع سمو نائب أمير المنطقة، خلال الحفل، على آخر ما توصلت له الجهات في جانب رفع جاهزية المملكة للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه المملكة -لا قدر الله - وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، مطّلعاً على خطط وآليات تنفيذ التمرين والجاهزية التامة للجهات المشاركة ودور كل منها في مياه البحر الأحمر، والإمكانات المادية والبشرية المتخصصة في هذا الجانب التي تدعم إنجاح هذا العمل البيئي، كما استعرض سموه التجهيزات الرقمية والتجهيزات المتعلقة بالآليات والمعدات التابعة للمركز.

كما تجوّل سموه في المعرض المصاحب للتمرين، الذي حظى بمشاركة أكثر من ٥٠ جهة حكومية وخاصة إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل البيئي التطوعي على مستوى المملكة.

ونوّه سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل، بجهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وجميع الجهات المشاركة في التمرين التعبوي، مثمناً مستهدفات التمرين المرتبطة بتحقيق اشتراطات أفضل الممارسات العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، ويترجم دور المركز في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة من خلال الالتزام البيئي وضمان الجاهزية والاستعداد للتعامل مع جميع الحالات الطارئة.