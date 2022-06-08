تعزيز مفهوم الصحة النفسية لنزلاء دار الملاحظة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للإسهام في تعزيز مفهوم الصحة النفسية، نظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع دار الملاحظة بجدة برنامجا تدريبيا حول مفاهيم الصحة النفسية قدمه الأخصائي فؤاد القرني، بحضور نحو 90 نزيلا بمقر دار الملاحظة. وأوضح القرني أن البرنامج التدريبي يساهم في تعزيز مفهوم الصحة النفسية لدى نزلاء دار الملاحظة ويزودهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الاضطرابات النفسية وتوجيهها والمساهمة في حلها، إضافة إلى تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عنها، وإبراز أهميتها. أهداف البرنامج:





تصحيح مفاهيم الصحة النفسية



معرفة الأمراض النفسية وطرق علاجها



تخفيف الوصمة المجتمعية تجاه المريض النفسي



التعريف بحقوق المريض



الإسهام في تخفيف الاضطرابات النفسية الشائعة



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