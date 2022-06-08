برنامج توعوي عن أضرار السموم بجامعة الملك خالد

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وأوضحت مديرة مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتورة رحمة الشهراني أن البرنامج تضمن 7 محاضرات، حيث قدم مركز السموم محاضرة بعنوان «نصائح للوقاية من التسمم»، ومحاضرة «الوقاية والعلاج من لدغة الثعبان»، إضافة إلى محاضرة «الوقاية والعلاج من عض الثعابين»، واختتمت مشاركة المركز بمحاضرة تناولت أهمية إجراء تحاليل السموم، ودور مركز السموم في الوقاية من السموم وطرق علاجها.كما قدمت الجامعة محاضرة تناولت عدة محاور، منها التوعية بالأمراض البيئية المشتركة، والتوعية بأنواع السموم وخاصة البيولوجية، إضافة إلى مناقشة العوامل البيئية الجاذبة والحاضنة للزواحف، وكذلك الزواحف والنباتات الدخيلة على منطقة عسير، واختتمت مشاركة الجامعة بالتعريف باللقاحات والأمصال البيولوجية وأهميتها والمحاذير المتبعة عند استخدامها، وكذلك مدى فعالية المصل واللقاحات طبقا لأعراض التسمم البيولوجي وضروراته.
يذكر أن البرنامج تشرف عليه إمارة منطقة عسير وتنفذه الجامعة بالتعاون مع عدد من الجهات.
البرنامج التوعوي
- تضمن 7 محاضرات توعوية
- قدم نصائح للوقاية من التسمم البيولوجي
- الوقاية والعلاج من عض الثعابين
- التوعية بالأمراض البيئية المشتركة
- التعريف باللقاحات والأمصال البيولوجية
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