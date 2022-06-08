تحسين المخرجات أهم مزايا الفصول الثلاثة في الجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة التعليم 4 مزايا للتحول إلى نظام الفصول الثلاثة بالجامعات الحكومية، أهمها تحسين المخرجات ودعم تطور مؤسسات التعليم العالي عبر الاستثمار الناجح لمواظبة تطلعات سوق العمل الذي بات يلفظ أصحاب التخصصات التقليدية التي لا يتم الاحتياج إليها. وكان نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري دشن أخيرا المنظومة الالكترونية التعليمية للتحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة في جامعة الملك عبدالعزيز، مؤكدا أن وزارة التعليم تسير وفق استراتيجية ومنهجية مؤسسية لتطوير منظومة التعليم الجامعي؛ تحقيقا لمستهدفات التنمية الوطنية ورؤية المملكة 2030». وأشار إلى أن من أهداف التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة في الجامعات رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للجامعات، وتجويد مخرجات التعليم وتطوير مناهجها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي ومتطلبات التنمية الشاملة، وتحسين رحلة الطالب الجامعية، وتمكين الشباب للاستعداد لسوق العمل الحالي والمستقبلي. وأشار إلى أن من أهداف التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة في الجامعات رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للجامعات، وتجويد مخرجات التعليم وتطوير مناهجها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي ومتطلبات التنمية الشاملة، وتحسين رحلة الطالب الجامعية، وتمكين الشباب للاستعداد لسوق العمل الحالي والمستقبلي. جامعات شهيرة تطبق نفس النظام:





جامعة ستانفورد



جامعة أكسفورد



جامعة كامبردج



جامعة شيكاغو



جامعة واشنطن



جامعة تورنتو



جامعة كاليفورنيا



معهد كاليفورنيا للتقنية



مزايا الفصول الثلاثة:



الاستثمار الأمثل للعام الدراسي والمواد التعليمية



تقليص الفجوة التعليمية



تحسين نواتج التعليم وزيادة جودة العملية التعليمية



تعزيز التنافسية في قطاع التعليم



أهداف التحول للفصول الثلاثة:



رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للجامعات



تجويد مخرجات التعليم وتطوير مناهجها



مواءمتها مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي



دعم ومتطلبات التنمية الشاملة



تحسين رحلة الطالب الجامعية



تمكين الشباب للاستعداد لسوق العمل الحالي والمستقبلي.



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