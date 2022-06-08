سهل المدني إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى سهل فيصل المدني، وصلي عليه بالمسجد النبوي ودفن في البقيع. «مكة» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لأبناء الفقيد تالة وسارة وعبدالعزيز، وإخوانه ريان وعبدالله وعمر وسمير.. ويقام العزاء اليوم بالمدينة المنورة والسبت المقبل بمدينة جدة. «إنا لله وإنا إليه راجعون» «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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