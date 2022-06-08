الهزاني يحصل على الدكتوراه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل ناصر عبدالرحمن الهزاني على درجة الدكتوراه من قسم الإذاعة والتلفزيون والفيلم من كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز عن أطروحته «الدلالات والرموز الإقناعية في أفلام التسويق السياحي».

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