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الهزاني يحصل على الدكتوراه

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- بواسطة أيمن الوشواش - حصل ناصر عبدالرحمن الهزاني على درجة الدكتوراه من قسم الإذاعة والتلفزيون والفيلم من كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز عن أطروحته «الدلالات والرموز الإقناعية في أفلام التسويق السياحي».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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