رقمنة شاملة.. وأول محكمة نموذجية دشنتها وزارة العدل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما هو نظام التوثيق المتكامل؟

رقمنة شاملة، لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار.

أطلقت وزارة العدل ضمن برنامج التحول الوطني رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري، وأتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق، وتسهيل إعداد التقارير الإحصائية التي تدعم عملية اتخاذ القرار.

ماذا يقدم؟

أطلق مجموعة من خدمات التوثيق الالكتروني، والتي تزيد عن 15 خدمة، منها:







توثيق حضانة



إضافة مولود



توثيق رضاعة



توثيق وقف



توثيق وصية



توثيق ورقة متوفى



توثيق طلاق



توثيق وفك والتحقق من رهن الأعيان لصالح صندوق التنمية الصناعية



إصدار الوكالة الالكترونية للسجناء بالتعاون مع المديرية العامة للسجون



إصدار الوكالة الالكترونية في 12 سفارة/قنصلية في 6 دول كمرحلة أولى



إنشاء وتوثيق عقد الزواج



توثيق رجعة بعد الطلاق



توثيق استحقاق لتمويل الزواج



التصديق الالكتروني على الوكالات الخارجية



توثيق عقود تأسيس الشركات وقرارات الشركاء



ماذا حققت وزارة العدل؟

حققت نموا بنسبة 20% تقريبا لعمليات توثيق الحالات الاجتماعية خلال العام السابق 2021م، حيث تم توثيق أكثر من 329 ألف وثيقة، مما أسهم بسرعة الإنجاز ورفع جودة الخدمات.

