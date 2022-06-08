ضبط مخالف لنظام البيئة لحيازته 3 أسود

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وأَوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيانها أمس أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدة أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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