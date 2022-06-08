مناقشة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة الصحية في مجلس الشورى خلال اجتماعها - عبر الاتصال المرئي -، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، الموضوعات المحالة لها من المجلس تمهيدا لتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حياله خلال الفترة المقبلة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التعديلات الواردة على المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والمتمثلة في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الصحي للإسهام في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك لتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حيال التعديلات أمام المجلس خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس اجتماعا -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، لمناقشة ما أحيل إلى اللجنة من موضوعات لدراستها وتقديم تقاريرها وتوصياتها حيالها.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما ورد في مواد مشروع نظام الإسهامات العقارية، ومشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لدراسته، تمهيدا لتقديم رأيها حيال الأنظمة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اللجنة الصحية، ولجنة الحج والإسكان والخدمات، ضمن لجان المجلس المتخصصة وتناقشان الموضوعات التي تحال من المجلس، كلا على حدة، وتقع في إطار اختصاصاتهما، ويشمل ذلك دراسة التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة وتعديلها في نطاق اختصاص كل لجنة وإبداء رأيها حياله والرفع للمجلس بما توصلت إليه اللجنة.