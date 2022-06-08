ملتقى لتبادل الخبرات بين لجان شؤون الأسرة بالمناطق

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وبدأ الملتقى بكلمة الأمين العام لمجلس منطقة الرياض علوش السبيعي، ثم كلمة رئيس لجنة شؤون الأسرة بالمناطق الدكتور فايز آل مروان، بعدها بدأت جلسات الملتقى، عرض خلالها تجارب لجان الأسر في المناطق الخمس من خلال عروض المشاركات المقدمة من اللجان التي تناولت عددا من المبادرات والتجارب مثل: المواطنة الرقمية، والتمكين والتكاملية، ودور الأسرة في حماية الأطفال من خطر وسائل التواصل الاجتماعي، ومبادرة بركتنا الاجتماعية، وبرنامج الفحص المبكر لكبار السن، ومبادرة المرصد الأسري، وأيضا مبادرة نلتقي لنرتقي، إضافة إلى برنامج القيادات النسائية الشابة، بعد ذلك عقد حوار مفتوح للمشاركين.وفي ختام الملتقى، ثمن المشاركون دور إمارة منطقة الرياض واستضافتها لهذا الملتقى، مقدمين الشكر والتقدير لأمير المنطقة فيصل بن بندر على دعمه واهتمامه.
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