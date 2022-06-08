دعوة أصحاب الآبار غير المرخصة بعسير لتصحيح أوضاعها

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ويشمل الإفصاح جميع الآبار المحفورة لجميع الأغراض دون استثناء، سواء كانت فردية أو جدية أو مشتركة أو كان حفرها قبل نظام المحافظة على نظام المياه ولائحته التنفيذية بشرط أن تكون محفورة في أرض مملوكة بموجب أمر سام أو صك شرعي أو حجة استحكام أو قرار وزاري، بالإضافة إلى أن الترخيص يصدر للآبار المشتركة بين عدة أشخاص باسم أحد المشتركين وبقية الشركاء على أن يكون من اشتراطات الآبار اليدوية تغطيتها وتحصينها.ووجه مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الويمني، باستكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال وإنهاء طلبات تصحيح أوضاع الآبار، وذلك عن طريق المختصين بإدارة المياه والمكاتب والوحدات وتسهيل وتسريع الآلية للمواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرا إلى أنه بإمكان الراغبين التقدم بطلبهم ومعرفة الشروط من خلال الرابط المخصص.
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