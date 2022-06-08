شكرا لقرائتكم خبر دعوة أصحاب الآبار غير المرخصة بعسير لتصحيح أوضاعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت إدارة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمياه بمنطقة عسير أصحاب الآبار غير المرخصة لضرورة الإفصاح عن تلك الآبار واستخراج التراخيص اللازمة حتى لا يتعرضوا للعقوبات والغرامات وفق النظام الصادر بالأمر السامي رقم م/159 وتاريخ 1441/11/11هـ، وذلك على أن يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام وفق المادة 73.

ويشمل الإفصاح جميع الآبار المحفورة لجميع الأغراض دون استثناء، سواء كانت فردية أو جدية أو مشتركة أو كان حفرها قبل نظام المحافظة على نظام المياه ولائحته التنفيذية بشرط أن تكون محفورة في أرض مملوكة بموجب أمر سام أو صك شرعي أو حجة استحكام أو قرار وزاري، بالإضافة إلى أن الترخيص يصدر للآبار المشتركة بين عدة أشخاص باسم أحد المشتركين وبقية الشركاء على أن يكون من اشتراطات الآبار اليدوية تغطيتها وتحصينها.

ووجه مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالله الويمني، باستكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال وإنهاء طلبات تصحيح أوضاع الآبار، وذلك عن طريق المختصين بإدارة المياه والمكاتب والوحدات وتسهيل وتسريع الآلية للمواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرا إلى أنه بإمكان الراغبين التقدم بطلبهم ومعرفة الشروط من خلال الرابط المخصص.