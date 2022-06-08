تكامل رقمي بين منصة معين وجهات حكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل ديوان المظالم أتمتة عمليات الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في منصة معين الرقمية، وبذلك يتيح ديوان المظالم لأطراف الدعاوى والمستفيدين جلب البيانات بشكل آلي من الجهات الحكومية المرتبطة مع منصة معين الرقمية، مثل وزارتي العدل والتجارة ومركز المعلومات الوطني، وذلك دون الحاجة لإضافتها بشكل يدوي.

وتتمثل خطوات جلب البيانات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة في الدخول إلى منصة معين الرقمية من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر النفاذ الوطني الموحد ومن ثم اختيار خدمة تقديم دعوى من بين الخدمات القضائية وتعبئة البيانات المطلوبة، وبناء على ذلك يتم جلب البيانات والسجلات والرخص من الجهات المصدرة وبشكل تلقائي.

وتأتي هذه الخطوة لحرص الديوان وبتوجيه ومتابعة رئيسه الدكتور خالد اليوسف في سبيل الربط مع الجهات المعنية كثمرة التنسيق الفعال والعلاقات التشاركية، التي تسهم في دعم وتحسين مستوى الخدمات القضائية وتسهيل إجراءاتها.