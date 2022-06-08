تكامل رقمي بين منصة معين وجهات حكومية

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وتتمثل خطوات جلب البيانات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة في الدخول إلى منصة معين الرقمية من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر النفاذ الوطني الموحد ومن ثم اختيار خدمة تقديم دعوى من بين الخدمات القضائية وتعبئة البيانات المطلوبة، وبناء على ذلك يتم جلب البيانات والسجلات والرخص من الجهات المصدرة وبشكل تلقائي.وتأتي هذه الخطوة لحرص الديوان وبتوجيه ومتابعة رئيسه الدكتور خالد اليوسف في سبيل الربط مع الجهات المعنية كثمرة التنسيق الفعال والعلاقات التشاركية، التي تسهم في دعم وتحسين مستوى الخدمات القضائية وتسهيل إجراءاتها.
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