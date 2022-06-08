شكرا لقرائتكم خبر ألعاب الخفة تبرز المواهب المبدعة في موسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقطب ألعاب الخفة بمنطقة سيتي ووك زوار موسم جدة 2022 بعروضها المشوقة التي تشهدها يوميا وتحظى بإقبال وتفاعل كبيرين من الجمهور.

وتعد ألعاب الخفة نوعا من أنواع الألعاب الشعبية وفنا من الفنون التي تنتشر عالميا ضمن فعاليات الترفيه، واشتهر الكثير من الأفراد بهذا النوع من الألعاب وأبدعوا فيه، حيث تعتمد ألعاب الخفة على فن وهمي يقوم على الخداع البصري والسرعة، إذ يوهم مقدمها، الشخص الذي أمامه بأن كل ما يفعله حقيقي.

وتعد منطقة سيتي ووك إحدى مناطق موسم جدة الأكثر جذبا للجمهور، حيث تتميز بتنوع الخيارات الترفيهية فيها وتعدد الألعاب والعروض اليومية.

إلى ذلك أطلق موسم جدة 2022 مسابقة تفاعلية مع الجمهور من زوار الموسم، تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم في التقديم التلفزيوني وتغطية أحداث الموسم لتوثيق «أيامنا الحلوة»، من خلال تسجيل مقاطع فيديو بأجهزة الهاتف المحمول، والتنافس على فرصة الفوز بجائزة قيمة قدرها 30 ألف ريال.

وحدد موسم جدة العمر المسموح به للمشاركة في المسابقة بين 8- 14 سنة، حيث يتمثل المحتوى في تغطية فعاليات إحدى مناطق الموسم، ونشر المشاركات على منصة «التيك توك»، من خلال هاشتاق (#مذيع_الموسم)؛ لإتاحة الفرصة للجمهور لنشر مواهبهم الإعلامية في التغطيات والتوثيق لتجاربهم الجميلة في مناطق فعاليات الموسم.

وتستمر المسابقة حتى 11 يونيو، وسيعلن اسم الفائز بعد انتهاء فرز المشاركات وتسليم الجائزة.