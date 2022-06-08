شكرا لقرائتكم خبر دعم مبادرة «صناع السعادة» بمسار الترفيه الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، تواصل الهيئة العامة للترفيه استقبال طلبات التسجيل في مسار «الترفيه الالكتروني»، وهو أحد مسارات برنامج زمالة الترفيه للابتعاث الخارجي ضمن مبادرة «صناع السعادة».

ويعد «زمالة الترفيه» أول برنامج تدريبي مكثف للابتعاث الخارجي يعنى بالمجالات الترفيهية في المملكة، ويجمع بين التعليم النظري والتطبيقات العملية المباشرة، بالتعاون مع أفضل الجامعات والشركات العالمية، وأبرز قادة الصناعة الترفيهية الدولية والمحلية.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسة: الأول تطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات الترفيهية بما يتناسب مع تطلعات واستراتيجيات الهيئة العامة للترفيه ورؤيتها التطويرية للقطاع، والثاني الاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة في المجالات الترفيهية ونقل معارفها وخبراتها إلى المملكة، والثالث الإلمام الكامل بجميع تفاصيل المجالات الترفيهية التي تركز عليها الهيئة العامة للترفيه في رؤيتها المستقبلية؛ لتطوير القطاع الترفيهي في المملكة العربية السعودية بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة ذات العلاقة.

وسيحصل المتدرب في برنامج «زمالة الترفيه» على تدريب تطبيقي مكثف ستقدمه نخبة من خبراء صناعة الترفيه العالميين، في مسارات تصميم تجارب الزوار، وإدارة العملية الترفيهية من منشآت وخدمات لوجستية، وإدارة الحشود، والخدمات الصحية والوقائية.

ويقصد بـ «الوجهات الترفيهية» جميع المناطق والمساحات الدائمة التي تضم عددا من الفعاليات مثل «بوليفارد الرياض»، وونترلاند الرياض.. إلخ. أما «الفعاليات الترفيهية» فتضم جميع الفعاليات المؤقتة التي تحدث إما في مكان واحد أو عدة أماكن أخرى، ومن أمثلة ذلك: الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

مسارات برنامج زمالة الترفيه







الوجهات الترفيهية



الفعاليات الترفيهية



الترفيه الالكتروني



شروط التقديم:





سعودي الجنسية.



حاصل على شهادة البكالوريوس.



خبرة عملية تتراوح بين عامين وخمسة أعوام في القطاع الترفيهي أو القطاعات الأخرى المشابهة.



الحصول على 85 درجة أو أعلى من أصل 120 درجة في اختبار التوفل (TOEFL iBT)، أو 6.5 من أصل 9 درجات في اختبار الآيلتس (IELTS).



الرغبة والشغف في العمل بالقطاع الترفيهي.



الحصول على تقييم جيد جدا فأعلى من قبل المدير السابق.



آلية اختيار المرشحين:





التأكد من مطابقة المرشح أو المرشحة لجميع معايير التقديم.



اجتياز اختبار القدرات الذهنية.



اجتياز المقابلة الشخصية.



التواصل مع المرشحين المقبولين في برنامج «زمالة الترفيه».



المزايا والمكافآت: