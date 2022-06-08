شكرا لقرائتكم خبر الصحة تجهز مرافقها لخدمة الحجاج بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية مرافقها في منطقة المدينة المنورة واكتمال كافة الترتيبات لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإسعافية للحجاج والزوار لهذا العام 1443هـ، وذلك منذ دخولهم المملكة عبر المنافذ البرية والجوية، مرورا بالطرق الرئيسة من المدينة المنورة وإليها، وفي أماكن سكنهم، بالإضافة إلى الساحات حول الحرم النبوي الشريف، حيث باشرت الصحة منذ وقت مبكر بكامل طاقتها البشرية والفنية وتجهيزاتها الطبية عبر 19 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا.

كما أهلت الوزارة المراكز الصحية الموسمية بالمنطقة المركزية، وجهزتها بأفضل الإمكانات العلاجية والوقائية والإسعافية من أجهزة وأسرة ملاحظة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة، إضافة إلى تجهيز مركزين للمراقبة الصحية هما: مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

وأفادت بأنها دعمت مختلف المواقع بسيارات الإسعاف لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات والتدخل السريع للتعامل مع الحالات ونقلها إلى المرافق الصحية، حيث جهزت مراكز الخدمات الإسعافية على الطرق المحورية المؤدية إلى المدينة المنورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أمنت الصحة الأجهزة والمستلزمات، للمراكز الموسمية والدائمة بالمنطقة المركزية وحول سكن الحجاج والمنافذ وعلى الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة المنورة، إضافة إلى توفير وسائل التوعية الصحية من شاشات ولوحات وملصقات ومطويات توعوية.

الصحة وفرت:

