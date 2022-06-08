شكرا لقرائتكم خبر الصحة تجهز مرافقها لخدمة الحجاج بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أهلت الوزارة المراكز الصحية الموسمية بالمنطقة المركزية، وجهزتها بأفضل الإمكانات العلاجية والوقائية والإسعافية من أجهزة وأسرة ملاحظة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة، إضافة إلى تجهيز مركزين للمراقبة الصحية هما: مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز.وأفادت بأنها دعمت مختلف المواقع بسيارات الإسعاف لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات والتدخل السريع للتعامل مع الحالات ونقلها إلى المرافق الصحية، حيث جهزت مراكز الخدمات الإسعافية على الطرق المحورية المؤدية إلى المدينة المنورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أمنت الصحة الأجهزة والمستلزمات، للمراكز الموسمية والدائمة بالمنطقة المركزية وحول سكن الحجاج والمنافذ وعلى الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة المنورة، إضافة إلى توفير وسائل التوعية الصحية من شاشات ولوحات وملصقات ومطويات توعوية.
الصحة وفرت:
- الأجهزة الطبية
- الأدوية
- المستلزمات الطبية واللقاحات
- الاحتياجات واللوازم المخبرية بكميات كافية، ومتابعة طرق تخزينها
- توفير وحدات الدم ومشتقاته ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الطرفية
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تجهز مرافقها لخدمة الحجاج بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.