شكرا لقرائتكم خبر محافظ الطائف يؤكد أهمية الحد من مشكلة الهدر الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأشاد خلال رعايته في مكتبه أمس توقيع اتفاقية عمل ‏بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وجمعية أرزاق لحفظ النعمة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد الغامدي، ومدير مكتب الفرع بالطائف المهندس هاني القاضي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان آل علي بالجهود التي تقدم للسعي في توعية وتثقيف المجتمع للحد من الهدر الغذائي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ محافظة الطائف الأمير سعود بن نهار أهمية الحد من مشكلة الهدر الغذائي، والتي تكتسب أهميتها من عناية حكومة المملكة الرشيدة، راجيا أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الوعي للحد من الهدر والفقد الغذائي لدى مجتمع المحافظة.وأشاد خلال رعايته في مكتبه أمس توقيع اتفاقية عمل ‏بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة وجمعية أرزاق لحفظ النعمة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد الغامدي، ومدير مكتب الفرع بالطائف المهندس هاني القاضي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية سلمان آل علي بالجهود التي تقدم للسعي في توعية وتثقيف المجتمع للحد من الهدر الغذائي.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الطائف يؤكد أهمية الحد من مشكلة الهدر الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.