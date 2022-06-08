تطوير الكوادر النسائية القيادية بالحرمين الشريفين

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وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي، أن هذه البرامج تهدف إلى تمكين القائدات من قيادة فرق العمل، وتعزيز ثقافة الأداء المتميز، وأن البرنامج يشتمل على عدد من المحاور المتنوعة في إعداد القادة يقدمها نخبة من المتخصصين تتضمن ثلاث حزم تدريبية، منها برنامج «مهارات التفكير الشامل للقادة».وأفادت بأن البرامج تضمنت عددا من المحاور، منها: التعرف على مفهوم العقلية الشاملة والتفكير الشامل، وتطبيق معايير التفكير الناقد، وتطبيق معايير التفكير التحليلي، ومعايير التفكير العاطفي، والتفكير الإبداعي، مضيفة أن البرامج تأتي لتوفير كل الإرشادات التي تحتاجها القيادات العاملة بالحرمين الشريفين، نحو تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
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