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القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير ، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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