شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الجلوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.