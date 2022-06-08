اخبار الخليج – «تمكين» تدعم أول مستشفى بيطري تخصصي متكامل في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تماشياً مع إستراتيجية تمكين لدعم جميع القطاعات ولاسيما القطاعات الواعدة التي تسهم بشكل إيجابي في دفع عجلة النمو بما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي والأولويات الوطنية، أعلنت «تمكين» عن تقديم الدعم لمستشفى الدكتور باري البيطري، أول مستشفى طب بيطري تخصصي متكامل في مملكة البحرين.

حيث سيتيح هذا الدعم المجال لتطوير المشروع وتدريب وتوظيف الكوادر المحلية المختصة في البيطرة والتي من شأنها المساهمة في إثراء تجربتهم. والجدير بالذكر ان ملكية المستشفى تعود لرائدة أعمال بحرينية بالشراكة مع الدكتور باري حامد الذي يعد أحد أكثر الأطباء البيطريين خبرة على مستوى المنطقة بحيث تمتد خبرته لأكثر من 26سنة ساهم خلالها في تحسين الأداء المالي لعدد من عيادات البيطرة في المملكة المتحدة من خلال خبرته الواسعة في هذا المجال. إذ يطمح المستشفى بأن يكون مقراً تدريبياً للعيادات البيطرية في مملكة البحرين حيث سيسهم ذلك في توحيد جودة الخدمات المقدمة إضافة إلى سهولة الحصول على الاستشارة المختصة للحالات الحرجة.

وفي هذا الصدد، أكّد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» أهمية تسليط الضوء على المشاريع والأفكار الجديدة التي تلبي حاجة السوق ولها فرص نجاح ونمو واعدة ، وقال: «نسعى في تمكين لدعم جميع القطاعات والمؤسسات من مختلف أحجامها ومراحلها التنموية، الى جانب تحفيز القطاعات الواعدة التي من ضمنها قطاع الخدمات الصحية التخصصية ، لما له من دور في توظيف وتدريب الكوادر المحلية عالية الجودة، إضافة إلى تقديم خدمات نوعية واستشارات متخصصة ونادرة من نوعها في المنطقة من شأنها أن تضع مملكة البحرين كأحد أبرز الدول الخليجية والإقليمية المتخصصة في هذا المجال مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني. نحن سعداء بدعم رائدات الأعمال اللاتي يدفعن بعجلة النمو الاقتصادي في المملكة ويخلقن التأثير المستدام في الاقتصاد الوطني «.

وتعقيباً على ذلك، أشادت عنود خالد اّل شريف بدعم تمكين قائلة «إن دعم تمكين لمستشفى الدكتور باري يعكس اهتمامها في تلبية احتياجات السوق المحلية حيث سيشكل المستشفى أول مستشفى بيطري متخصص في المملكة لتقديم خدمات عالية الجودة، إضافة إلى وجود أحد أبرز الأطباء البيطريين والذي يساهم في تغطية احتياجات السوق الإقليمي».

وسيقدم المستشفى عددًا من الخدمات النادرة والأولى من نوعها في البحرين ومنطقة الخليج العربي، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية والأجهزة والمعدات الحديثة والمطورة. كما يشمل المستشفى غرفاً للفحص والاستشارة الطبية إضافة إلى أجنحة الجراحة ومتابعة الحالات المستعصية وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي الذي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين والنادر في منطقة الخليج العربي. إضافة لذلك، يقدم المستشفى صيدلية مزودة بأدوية لشركات عالمية ومتجر لبيع المستلزمات الطبية والأساسية للرعاية البيطرية.

وتواصل تمكين تقديم الدعم لجميع المؤسسات في القطاع الطبي الراغبة في تطوير عملها وزيادة إنتاجيتها وتوسيع أنشطتها لما له من دور هام في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الأثر الإيجابي الأكبر. حيث كشفت مؤخراً عن خطة التحول الإستراتيجي تضمنت إطلاق حزمة برامج الدعم 16 والتي تهدف بشكل أساسي لإحداث تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني. فقد تم تطوير برامج تمكين بعد سلسلة من الجلسات الاستشارية التي عقدت مع ممثلين من مختلف القطاعات للعمل على تلبية متطلبات السوق.