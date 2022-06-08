اخبار الخليج – الشئون القانونية تنظم محاضرة بعنوان «إدارة المشاريع»

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت الشئون القانونية بوزارة الداخلية محاضرة بعنوان «إدارة المشاريع»، والتي قام بتقديمها الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل خليفة رئيس فرع المتابعة والتقييم بإدارة الوقاية من الجريمة وذلك بحضور العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشئون القانونية والعقيد حسين سلمان مطر مدير إدارة الشئون القانونية وعدد من منتسبي الإدارة. وبهذه المناسبة ، أكد العميد حمود سعد حمود الوكيل المساعد للشئون القانونية بأن تنظيم هذه المحاضرة يأتي في إطار توجيهات معالي وزير الداخلية، ودعم سعادة وكيل وزارة الداخلية بتطوير الكادر البشري ورفع كفاءته للارتقاء بمستوى العمل. وخلال المحاضرة، تم استعراض الأهداف الاستراتيجية في إدارة التخطيط والمخاطر والأموال والقوه البشرية، وآلية وضع خطط واستراتيجية من بداية البرنامج أو المشروع إلى النهاية وتوزيع العمل على الفرق بإدارة المشروع.

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