اخبار الخليج – خطة التعافي تسير في الاتجاه الصحيح.. البنوك والمصارف تسجل تحسناً في نتائجها المالية

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت البنوك والمصارف في مملكة البحرين تحسناً في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022، مما يؤكد سير خطة التعافي الاقتصادي في الاتجاه الصحيح.

وأظهر تقرير اقتصادي لشركة «كامكو إنفست – الكويت» أن الشركات المدرجة في بورصة البحرين سجلت ارتفاعًا في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 62.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 922.5 مليون دولارًا أمريكيًا.

وأشار التقرير الصادر حديثا “أن البنوك والمصارف في البحرينية واصلت تسجيل تحسن في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022”.

وتؤكد النتائج الإيجابية للنمو الاقتصادي اتخاذ تدابير اقتصادية ناجحة تتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي واعتماد عدد من البرامج التنموية للتخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، والتي انعكست على ايجاباً على الاداء المالي للشركات المدرجة في بورصة البحرين.

وسجلت البنوك والمصارف نمواً إجمالياً بنسبة 15.5٪ ليصل إلى 384.5 مليون دولار أمريكي ، كما سجلت شركات التأمين نمواً بنسبة 150٪ ليصل إلى 29.9 مليون دولار أمريكي ، وحقق قطاع المال بشكل عام 32.3 مليون دولار أمريكي بنمو نسبته 61.3٪ على أساس سنوي.

كما سجل قطاع المواد الأساسية أكبر صافي أرباح خلال الربع الأول من عام 2022 عند 389.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 138.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2021.