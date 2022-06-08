الشرطة الألمانية: إصابة 14 طالبا في حادث الدهس اليوم في برلين ومقتل معلمهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قتل شخص وأصيب 13 بجروح حين صدمت سيارة حشدا من المارة صباح الأربعاء في وسط برلين، قبل أن يتم توقيف السائق الذي لا تزال دوافعه مجهولة، على ما أفادت السلطات.

أحصى رجال الإنقاذ “أكثر من 10 جرحى” خمسة منهم “بين الحياة والموت” وثلاث “إصابات خطيرة”، بحسب رجال الإطفاء، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

اقتحمت السيارة وهي من طراز رينو فضية اللون، حوالى الساعة 10,30 (08,30 ت غ) واجهة متجر تابع لسلسلة كبرى من العطور، ما اثار الصدمة في هذا الشارع التجاري والسياحي بالقرب من حديقة الحيوان، في غرب العاصمة التي شهدت عملية دهس بشاحنة في كانون الأول/ديسمبر 2016.

قالت شرطة برلين إنها لا تعرف في الوقت الحاضر إن كان الحادث متعمدا أو أن السائق فقد السيطرة على سيارته او حتى “حالة طبية اسعافية”.

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وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية أن “التحقيق جار ومن السابق لأوانه التكهن بدوافع” السائق.

وقال المسؤول بالشرطة تيلو كابليتز إن الفاعل حاول الفرار قبل أن يتمكن المارة من الامساك به وتوقفه الشرطة، وهو شاب الماني-أرميني يبلغ 29 عاماً.