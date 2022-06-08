«لمدة سنتين».. دولة خليجية تستعد لمنح إقامة للمعلم الوافد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية الكويتية، عن التنسيق مع وزارة الداخلية لمنح المعلم الوافد إقامة، لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة.

ونقلت صحيفة الراى عن وكيلة وزارة التربية المساعدة للشؤون الإدارية رجاء بوعركي، أن “الداخلية أبدت استعدادها للموافقة، ولكن طلبت التنسيق مع وزارة الصحة حول التأمين الصحي للمعلم، وإن شاء الله يتم ذلك بحلول العام الدراسي المقبل، حتى لا نقطع على المعلمين إجازاتهم الصيفية”.

وأعلنت “بوعركي” عن إلغاء المركزية في تجديد الإقامة، من خلال منح المناطق التعليمية صلاحية تجديدها للمعلمين واكتفاء القطاع الإداري بتجديد إقامات العاملين في ديوان عام الوزارة وإدارة التربية الخاصة، حيث وافقت وزارة الداخلية على زيادة أعداد أرقام الدخول الممنوحة لموظفي وزارة التربية للدخول على نظام الداخلية، وإجراء المعاملات بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.