القهوة السعودية تبرز في فعاليات موسم جدة 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت منطقة جدة بيير ضمن فعاليات “موسم جدة 2022” القهوة السعودية في تأصيل لرمز الضيافة السعودية الأول وحفاوة الاستقبال والاستمتاع بمذاقها الأصيل عبر الأكشاك البارزة التي تتيح للزوار تذوق القهوة بطريقة مميزة، في مزجٍ بين الماضي وتطور الأدوات في إعدادها أمام الحضور الذين سجلوا حضوراً واسعاً في المنطقة.

واشتمل مشروع إعداد القهوة السعودية بفكرته المتكاملة التي تحاكي الضيافة السعودية الأصيلة على عناصر الجذب لزوار الموسم والخروج على النمط التقليدي في تقديم القهوة، إضافةً إلى المنتجات الشعبية، كالكنافة والحلويات الأخرى التي تعطي للزائر لوحة جميلة في تجويد عناصر هذا المنتج العريق وطرق تقديمه.

وتعد جدة بيير أكبر ملاهٍ ترفيهية على شاطئ البحر الأحمر، وتضم أكثر من 39 لعبة متنوعة ومجموعة من الأنشطة والفعاليات، كما توفر مجموعة من المطاعم المطلة على البحر الأحمر ولعشاق المغامرات تتيح تجربة الجزيرة المهجورة بطابع حماسي للجمهور، كذلك تتيح للزوار اللعب مع الشخصيات والغناء معهم ضمن العروض الاستعراضية والحركية.