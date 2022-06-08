غدا.. الأخضر الأولمبي يواجه الإمارات في ختام دور المجموعات لكأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

يخوض المنتخب الوطني تحت 23 عامًا غدًا الخميس مباراته ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة “الرابعة” لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويلاقي “الأخضر” منتخب الإمارات عند الرابعة مساءً، على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.

من ناحية أخرى، فضل الجهاز الفني للمنتخب، إراحة لاعب خط الوسط تركي العمار عن مباراة الغد أمام منتخب الإمارات نظير شعوره بالإجهاد.

يُذكر أن “الأخضر” يتصدّر مجموعته “الرابعة” برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي يأتي ثانيًا، في حين جاء منتخب الإمارات ثالثا برصيد 3 نقاط ، ويتذيل منتخب طاجيكستان ترتيب المجموعة دون أي نقطة.