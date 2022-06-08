بعد نجاح العملية.. أمير حائل يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن حساب إمارة حائل، خروج الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، من مستشفى الملك فيصل التخصصي، بعد نجاح العملية الجراحية.

وكتب الحساب عبر “تويتر” :” منسوبو إمارة منطقة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها يرفعون التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجراها سموه بالنجاح وخروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي داعين الله بأن يلبسه لباس الصحة والعافية”.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، طمأن كل من سأل عليه على صحته بعد مروره بأزمة صحية، موجهًا رسالة كتبها من داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي.

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ونشرت الحساب الرسمي لإمارة منطقة حائل، رسالة الأمير قائلة :” سمو أمير منطقة حائل يطمئن الجميع على صحته ويتواصل مع كل من سأل عن صحته من خلال هذه الرسالة التي كتبها من داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي داعياً الله بأن يجزي الجميع عن سموه الكريم خير الجزاء”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الرسالة داعين للأمير بالصحة والعافية، وأن يعود إلى موقعه سالمًا معافًا.