منصة أبشر تحقق أرقاما وإنجازات جديدة

حققت وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية "أبشر" في شهر مايو الماضي من عام 2022، العديد من الإنجازات عبر حلولها الرقمية، التي أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار وسهلت الوصول إلى أكثر من (350) خدمة مقدمة، حيث وصل إجمالي العمليات التي نفّذها المستفيدون من "أبشر" إلى أكثر من (1,400,000)، وذلك في خدمات "تجديد الإقامة، وإصدار تأشيرة الخروج والعودة، وإصدار الإقامة، وتجديد الجواز السعودي، ونقل خدمات، وتمديد تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد استمارة المركبة، وطلب ورقة إصلاح، وتجديد رخصة القيادة، وإصدار طلب تفويض قيادة، وتقديم طلب توصيل بالبريد وبياناتي".

ويستفيد من المنصة أكثر من (24,000,000) هوية رقمية، وتعمل على مدار الساعة، دون الحاجة إلى مراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات.