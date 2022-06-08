تدشين استراتيجية التميز المؤسسي لجامعة الأميرة نورة

دشنت جامعة نورة بنت عبدالرحمن، استراتيجية التميز المؤسسي، الثلاثاء، برعاية رئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس العيسى، وبتنظيم من الإدارة العامة للموارد البشرية، في قاعة المؤتمرات بالجامعة.

وأُطلقت الاستراتيجية المحدّثة بما يتلاءم مع رؤية 2030 بهدف التنظيم وإعادة الهيكلة، وتطوير وأرشفة الإدارات داخل الكيانات في الجامعة، وتقديم خدمات على أعلى مستوى من الرقي والتطور في هذا المجال.

وألقت رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى كلمة تطرقت فيها إلى دور تدشين استراتيجية التميّز المؤسسي في تحقيق توجهات الجامعة وأهدافها الرئيسة والتأثير في بناء تنمية مستدامة تواكب الرؤية الطموحة، ودور جهات الجامعة ومنسوبيها في تحقيق تلك الاستراتيجية، والتعاون لبلوغ التنافسية العالمية.

وإلى جانب ذلك قدمت مديرة الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتورة فوزية بنت سليمان عرضًا يوضح الخطة الاستراتيجية للتميّز المؤسسي في الجامعة، مبينةً أهمية البدء في تطبيق معايير التميّز المؤسسي وفق النموذج الوطني للتميّز، وأكّدت العمرو ضرورة التكامل والتكاتف في المرحلة المقبلة بين قطاعات الجامعة كافة للوصول إلى تميّز مستدام.

وتضمن حفل التدشين أيضًا، عرضًا تقديميًا لعميدة كلية الصيدلة، الدكتورة نجلاء التويجري، استعرضت خلاله أفضل ممارسات التميّز التي اتبعتها الكلية أنموذجًا.

وصاحب التدشين معرض تعريفي يتضمن إنجازات الوكالات والكليات والعمادات المساندة لإبراز أهم مبادرات هذه الجهات في التميز المؤسسي.

وتأتي استراتيجية التميز المؤسسي مُتسقةً مع الهدف السادس من أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة ممكنات مؤسسية تدعم التميز والاستدامة والاستقرار المالي ومبادراته ومنها الكفاءة المؤسسية الحوكمة والأنظمة الثقافية التنظيمية ومُعتمدةً على خمسة معايير استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة التنافسية للجامعة ومنها القيادة الإدارية إدارة العمليات والمنتجات والخدمات المؤهلة.