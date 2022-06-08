وصول طلائع المستفيدين من مبادرة طريق مكة من باكستان إلى المدينة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية باكستان هذا العام 1443هـ للعام الثاني بعد عام 1440هـ، إضافة إلى دول ماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وتهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
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