وصول طلائع المستفيدين من مبادرة طريق مكة من باكستان إلى المدينة

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اليوم، طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية باكستان، قادمة عبر صالة المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي، حيث كان في استقبالهم مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء فهد خالد العتيبي، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية باكستان هذا العام 1443هـ للعام الثاني بعد عام 1440هـ، إضافة إلى دول ماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.