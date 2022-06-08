اخبار الرياضه السعوديه مركز حائل للصم بطل خماسيات «المملكة» لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - توج مركز حائل للصم كبطل لبطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم، والتي اختتمت اليوم الأربعاء على الصالة الرياضية بالصالة الخضراء بمدينة الرياض، بمشاركة ثمانية فرق من أندية ومراكز الصم في المملكة حيث تم تتويجه بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي جدة للصم بنتيجة تسعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقام نائب رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الأستاذ عبدالله المطرود وبحضور مساعد المدير التنفيذي تركي الشهري وعلى العيسى مدير اللجنة الفنية وفايز الجدعاني رئيس نادي الصم بجدة وسالم المليحان المشرف العام على مركز الصم بحائل ومصبح سعيد النيادي رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات للصم بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة، حيث سلم مركز حائل للصم كأس البطولة والميداليات الذهبية، بينما تسلم لاعبو نادي جدة للصم الميداليات الفضية، ولاعبو مركز القطيف للصم الميداليات البرونزية بعد أن حل في المركز الثالث بعد فوزه في مباراة المركز الثالث والرابع على مركز الطائف بنتيجة خمسة عشر هدفا مقابل ثلاث أهداف.

وتم خلال التتويج تكريم اللاعبين المميزين في البطولة حيث تحصل لاعب نادي جدة للصم سعد خديداي على جائزة أفضل لاعب، وحارس مركز القطيف صالح أحمد تحصل على جائزة أفضل حارس، ونال لاعب مركز حائل حامد عامري جائزة هداف البطولة.