احتفالاً بمرور 20 سنة على تأسيسه.. بيت التمويل الكويتي يقدم جوائز بقيمة 20 ألف دينار 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيت التمويل الكويتي- البحرين عن تنظيم فعالية بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس البنك تحت شعار: «20 سنة في المملكة الحبيبة»، والتي ستضم العديد من الأنشطة الترفيهية إلى جانب جوائز قيّمة تبلغ 20 ألف دينار بحريني لجميع زوار مجمع سيتي سنتر البحرين اعتبارًا من 9 يونيو إلى 13 يونيو 2022.

وعلى مدى 5 أيام متواصلة، سيستضيف بيت التمويل الكويتي – البحرين في المنصة المخصصة بالطابق الأرضي من المجمع العديد من المسابقات الممتعة لجميع أفراد العائلة، حيث سيحظى الفائزون بفرصة ربح الجوائز القيّمة.

وبهذه المناسبة، صرّح محمد فهمي حمد المدير التنفيذي ورئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي – البحرين: «نود أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لجميع من رافقنا خلال مسيرة البنك التي امتدت لعقدين من الزمن من موظفين وعملاء وشركاء. وندعو الجميع للإنضمام إلينا والاحتفال معنا في هذه الفعالية التي تأتي كبادرة امتنان لكل من ساهم بدعمنا على مدى الأعوام الماضية منذ تأسيس بيتك في مملكة البحرين عام 2002، وخلال هذه المدة التي حفلت بالعديد من المبادرات والمشاريع على المستوى المحلي والعالمي»

من جهته علّق حامد مشعل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين قائلًا: «نحن نشعر بالسعادة لمرور عشرين سنة على تأسيس بيت التمويل الكويتي في مملكة البحرين. حيث إننا عاصرنا الكثير من الانجازات، وشهدنا العديد من المواقف التي ساهمت في مجملها بتشكيل هويتنا اليوم وخط قصة نجاح مُشرفة. ومن هنا نود أن نشكر جميع من ساهم في اتساع قاعدة عملائنا، وتطوير منتجاتنا وخدماتنا لجميع شرائح المجتمع».