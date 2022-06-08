اخبار الخليج – خلف والقائد يعلّقان الدروع بمراكز الخدمة الحكومية لبلدية الشمالية 

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أهميّة مواصلة تطوير العمل الحكومي من خلال تعزيز روح الإبداع والابتكار وحب التميّز والإنجاز من أجل تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الوزارة هو تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة وبما يتناسب مع ركب التطوير والتقدم، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وأعرب الوزير خلف عن بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تفضّل سموه بتكريمبلدية المنطقة الشمالية ممثّلة بمركز بلدية الشمالية بمبنى عالي، ومركزيْ خدمة البلدية الشمالية في مدينة حمد ومبنى البديع ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية «تقييم 3»، مشيراً إلى أن تكريم سموه يعد حافزاًكبيراً للعمل دائماً نحو تطوير الخدمات الحكومية وهو موطن فخر واعتزاز للعاملين في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

جاء ذلك خلال زيارة سعادته بمعيّة سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية إلى مراكز خدمة العملاء في بلدية المنطقة الشمالية والحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج «تقييم 3» لتعليقالدروع فيها، وقال خلف: «نعمل على تقديم كافة الخدمات البلدية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بأعلى درجات الكفاءة والمهارة والسرعة مع ضمان استدامتها وفق أعلى درجات الجودة».

وأكد خلف على ضرورة الاستمرارية في تطوير خدمات المراكز الحكومية وتحفيز كافة الموظفين بمختلف مواقع عملهم على الاستمرار في التطوير والإبداع والتميز في تقديم الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، مشيداً بجهود لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية ودعمها اللامحدود من أجل تطوير مستوى الخدمات المقدّمة وتعزيز التنافسية والتميز بين الجهات الحكومية.

وتابع بأنّ حصول مراكز الخدمة التابعة للبلدية على التصنيف الذهبي، جاء نتيجة تطبيقها للمعايير التي وضعتها لجنة التقييم والتي تنقسم إلى 5 فئات رئيسية وهي سهولة الوصول إلى المركز، التميز في توفير الخدمة، ملائمة بيئة المركز، سلاسة إدارة العملاء وفاعلية العمليات الإدارية، مضيفاً بأن

التزام المراكز بتطبيق هذه المعايير يبرز مدى الحرص الذي توليه لتطوير العمل الحكومي ومستوى جودة الخدمة.

وأضاف خلف أن الوزارة حرصت على تعزيز التنافسيةبجميع مراكز الخدمات الحكومية التابعة لها للحصول على التصنيف الذهبي ببرنامج «تقييم 3»، حيث أدخلت حزمة تحسينات وتطويرات تدعم تحقيق المعايير الموضوعةبالبرنامج وهو ما أثمر عن نجاحها في حصول عدد من تلك المراكز على التصنيف الذهبي.

من جهته، أشاد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بجهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحصول جميع مراكز خدمة العملاء في بلدية المنطقة الشمالية على الدرع الذهبي.

وأكد خلال زيارته لمراكز خدمة العملاء أن برنامج تقييم منذ انطلاقته يُعد أحد أهم البرامج الرائدة التي تهدف إلى تطوير منظومة الأداء الحكومي، وذلك بفضل ما يحظى به من دعم مستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمتابعة لكافة مسارات تطويرالخدمات الحكومية، مشيراً إلى توجيهات ومتابعة سموه في تعزيز روح المنافسة والابتكار والتميز بين مختلف المراكز الخدمية الحكومية لاسيما التميز والأداء المخلص الذي بذله القائمون على مراكز خدمات العملاء في بلدية المنطقة الشمالية والتي كانت من بين العوامل التي ساهمت في حصد هذه المراكز لهذا التصنيف المتقدم، ومشدداً

على أهمية استمرارية التميز لدى هذه المراكز والحفاظ على أعلى درجات الجودة وتطوير الخدمات والإبداع وفقاًللأهداف المنشودة لهذا البرنامج.

إلى ذلك أعربت سعادة المهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عن فخرها واعتزازها بتفضّلصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراءحفظه الله، بتكريم بلدية الشمالية ممثلة بالمراكز الثلاثة التابعة لها لحصولها على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج «تقييم 3»، مبينةً أن هذا النجاح يشكل حافزاً كبيراً لمزيد من التطوير بمراكز خدمات العملاء والخدمات البلدية.

وأضافت الفضالة أن تقييم مراكز الخدمة يُعزّز قيم التنافسية في القطاع الحكومي، مؤكدة بأنّ البلدية حرصت على تشكيل فريق ورسم خطة عمل واضحة لتميز الخدمات المقدمة وجودتها، الأمر الذي أثمر عن حصول جميع مراكز خدمات العملاء التابعة لبلدية الشمالية على تصنيف الفئة الذهبية، مؤكدة الحرص على استمرارية العمل من أجل تقديم خدمات أفضل وفق أعلى معايير الجودة.