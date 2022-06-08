محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
قدمت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، نصيحة هامة لـ المواطنين، حتى لا يتعرضوا للاحتيال وأعمال النصب.
وشددت التجارة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، ضرورة أن يتسوق المواطن بوعي، محذرة من مشاركة البيانات في المواقع غير الموثوقة أثناء التسوق الإلكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من التجارة لـ المواطنين لتجنب الاحتيال خلال التسوق الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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