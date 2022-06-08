تنبيه من التجارة لـ المواطنين لتجنب الاحتيال خلال التسوق الإلكتروني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قدمت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، نصيحة هامة لـ المواطنين، حتى لا يتعرضوا للاحتيال وأعمال النصب.

وشددت التجارة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر، ضرورة أن يتسوق المواطن بوعي، محذرة من مشاركة البيانات في المواقع غير الموثوقة أثناء التسوق الإلكتروني.