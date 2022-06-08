محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
كشفت منصة مدرستي، اليوم، إرشادات تنفيذ مشروع “تصميم هندسي مبتكر من الدرعية إلى نيوم” ضمن “مسار الطلاب والطالبات”، بمسابقة مدرستي تبرمج 2.
وجاء الإرشادات كما يلي:
ـ تصميم المشروع باستخدام عالم نيوم الخاص بتطبيق ماينكرافت الإصدار التعليمي.
ـ إعداد فيديو يعرض تفاصيل المشروع وعرض جزء من تصميم المشروع وتفاعل الشخصيات مع المستخدمين.
ـ إخراج الفيديو بشكل مميز.
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ـ تقديم الفيديو بشكل يبرز مهاراتك في التواصل والإقناع والتسويق لمشروعك.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة مدرستي تكشف عن 4 إرشادات لتنفيذ مشروع «تصميم هندسي مبتكر من الدرعية إلى نيوم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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