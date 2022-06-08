منصة مدرستي تكشف عن 4 إرشادات لتنفيذ مشروع «تصميم هندسي مبتكر من الدرعية إلى نيوم»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

كشفت منصة مدرستي، اليوم، إرشادات تنفيذ مشروع “تصميم هندسي مبتكر من الدرعية إلى نيوم” ضمن “مسار الطلاب والطالبات”، بمسابقة مدرستي تبرمج 2.

وجاء الإرشادات كما يلي:

ـ تصميم المشروع باستخدام عالم نيوم الخاص بتطبيق ماينكرافت الإصدار التعليمي.

ـ إعداد فيديو يعرض تفاصيل المشروع وعرض جزء من تصميم المشروع وتفاعل الشخصيات مع المستخدمين.

ـ إخراج الفيديو بشكل مميز.

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ـ تقديم الفيديو بشكل يبرز مهاراتك في التواصل والإقناع والتسويق لمشروعك.