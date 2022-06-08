شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن المنتدى العالمي لإدارة المشاريع يونيو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُنظم معهد إدارة المشاريع، برعاية من صندوق الاستثمارات العامة، فعاليات الدورة الأولى من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع، خلال الفترة 26 - 27 يونيو الجاري، في الرياض تحت شعار "مستقبل إدارة المشاريع: ما بين الرقمنة والتكيف مع التغيير".

ويشهد الحدث العالمي مشاركة كبار المتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار وأبرز المهنيين في مجال إدارة المشاريع في شتى أنحاء المنطقة لمناقشة مستقبل قطاع إدارة المشاريع وتأثيره في مستقبل العالم.

ويهدف المنتدى من خلال أحدث أدوات إدارة المشاريع لتنشيط الإمكانات الهائلة للمجتمع السعودي، ولدفع اقتصاد المملكة المزدهر، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

ويركز المنتدى على عدد من المحاور الرئيسية، أهمها رأسها البنية التحتية، التكنولوجيا والابتكار، مدن المستقبل والتنمية المجتمعية، كما يسعى إلى إظهار كيفية تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع لضمان تحقيق أفضل النتائج، والدور الريادي للمملكة في قيادة مسيرة التطوير على صعيد المنطقة عبر تبنيها لأعلى المعايير العالمية في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي استحوذت على اهتمام العالم.

ويأتي إطلاق المنتدى العالمي لإدارة المشاريع كخطوة نحو دفع حدود مهنة إدارة المشاريع من خلال دعوة الخبراء وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم للمشاركة كمتحدثين في المنتدى للتطرق إلى العديد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بقطاع إدارة المشاريع، إضافةً إلى تقديم آراء ووجهات نظر حول كيفية دمج إدارة المشاريع بشكل فعال في مختلف الأعمال.

ويسهم معهد إدارة المشاريع فرع المملكة في تطوير قطاع إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة، ونشر الثقافة، وتعزيز الممارسات المتميزة من خلال تمكين ممارسي إدارة المشاريع وتزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة للتميز في المهنة.