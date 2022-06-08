استشاري يحذر النساء: 3 مخاطر صحية لكثرة لبس المَشَدّ في المناسبات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمر اض القلب، اليوم الأربعاء، النساء من كثرة” لبس المَشَدّ في المناسبات.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “للنساء.. أتمنى أن يكون لديك قناعة نفسية ورضى تام بشكلك الخارجي بالذات في المناسبات الاجتماعية لذلك أنصحك طبياً بالابتعاد عن كثرة لبس المَشَدّ”.

وبين استشاري أمراض القلب، أن كثرة لبس المشد، تؤدي إلى عدة مخاطر صحية، منها: صعوبة التنفس أثناء المناسبات وقد يسبب الدوخة والإغماء أثناء الرقص أذا كان مشدوداً، وترهل عضلات البطن، والآم الظهر.