وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
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