اخبار الخليج – محافظ الشمالية يستقبل السفير الماليزي لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، سعادة السيد شازريال زهيران سفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الشمالية بالسفير الماليزي، مشيراً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تقدم وازدهار على مختلف المجالات، مشيداً بالجهود المبذولة لسعادة السفير نحو تعزيز وتوطيد التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب سعادة السفير شازرايل بن زهيران عن تقديره واعتزازه لجميل الاستقبال وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم ونماء في كافة المجالات.

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