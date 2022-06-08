الأمن العام يستعرض بعض الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل اسم “في قبضة رجال الأمن” القبض على خمسة مواطنين في القصيم قاموا بارتكاب قضايا سطو على شاليهات واستراحات خاصة، وإتلاف محتوياتها، وسرقة أجهزة كهربائية منها، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام لوحة مركبة مسروقة في تنفيذ حوادثهم حيث تم ضبط مواد مخدرة بحوزتهم.

وأورد المقطع القبض على مواطنَيْن في جدة انتحلا صفة غير صحيحة واعتديا على شخصٍ وسلبا ما بحوزته.

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وتضمّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مقيمين من الجنسية السودانية ومواطن في الدمام قاموا بسرقة كابلات كهربائية ومواد بناء من مواقع تحت الإنشاء، والسطو على محال تجارية وسرقة أجهزة كهربائية منها.

وتضمَّن مقطع فيديو الأمن العام أيضًا القبض على مواطن في القويعية ظهر عبر مقطع فيديو وهو يقود مركبة نقل مواد غذائية إثر سرقتها من محطة وقود وهي في وضع التشغيل، حيث قام بصدم ثلاث مركبات على طريق الرياض السريع بمركز الجلة.

وعرض المقطع عملية القبض على مواطن في عسير قام بنقل 10 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية.

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في الأحساء قام بتنفيذ حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخر خارج المملكة من الجنسية الأردنية من خلال إيهام ضحاياه باستثمارات وهمية، والحصول منهم على مبلغ 950.000 ألف ريال، وفي الباحة تم القبض على مواطن أطلق النار على آخر ما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته.