خبير عقاري: الاهتمام الكبير للدولة بالبنية التحتية ساهم في تنشيط قطاع العقارات المصري

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور حميد الرجوي الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة نيو ايفنت للتطوير العقاري، إن قطاع العقارات في مصر شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية بفضل اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام الذي يساهم في تنشيط مئات الصناعات والمنتجات الداخلة في قطاع العقارات.

وفي تصريح صحفي تحدث الدكتور حميد الرجوي عن أهم العوامل التي أسهمت في نمو قطاع العقارات، ابتداء من القوانين الخاصة بالاستثمار في مصر والتي شجعت وحفزت أصحاب رؤوس الأموال لضخ استثماراتهم، ناهيك عن الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة بالبنية التحتية ، اضافة إلى التسهيلات التي منحتها المستثمرين في القطاع العقاري أو العاملين في الصناعات المختلفة الداخلة في هذا المجال الامر الذي ساهم في تنشيط الاستثمار بشكل عام في مصر خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفت الخبير العقاري إلى أن العاصمة الإدارية جزء من المشروع الكبير الذي أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي مشروع الجمهورية الجديدة والتي ستخلق فرص عمل لملايين المصريين في شتى المجالات وتجعل من مصر قبلة المستثمرين العرب والأجانب.

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وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم يحسب للقيادة السياسية والحكومة التي ذللت كافة العقبات أمام المستثمرين، ما ساهم في جذب مئات المستثمرين نحو هذا المشروع الفريد في العالم، منوها بأن العاصمة الإدارية باكورة مشروعات الدولة المصرية، ويمكن القول أن هذا المشروع خفف بشكل كبير من وطأة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

واشار الدكتور حميد الرجوي رئيس مجلس إدارة شركة نيو إيفنت للتطوير العقاري، إلى أن شركة نيو إيفنت للتطوير العقاري، والشركات الاخرى التي يملكها و يديرها طورت مايزيد عن 450 ألف متر مربع من الانشاءات في القاهرة والجيزة خلال السنوات الماضية، وتعددت مشروعاتها بين السكني والتجاري والاداري والطبي والفندقي، لافتا إلى ان المجموعة تمتلك جميع الحلول العقارية وقد بدأت نشاطها في العاصمة الادارية الجديدة بإطلاق ثلاثة مشاريع عملاقة ذات انشطة مختلفة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة باستثمار يعدي ثمانية مليارات جنيه وقد تم تصميمها على أحدث المعايير العالمية.

وتوقع الدكتور حميد الرجوي أن يصل حجم استثماراته في العاصمة الإدارية الجديدة في نهاية العام الجاري إلى ١٦ مليار جنيه، بفضل المشروعات الجديدة للشركة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، معتبرا ذلك في إطار النجاح الكبير الذي حققته المجموعة في مشروعاتها السابقة وحجم إقبال العملاء المصريين والعرب والاجانب عليها، لافتا ان مجموعته العقارية بدأت خطواتها في التوسع في الاسواق العقارية خارج مصر .