“غرفة مكة” تؤرخ للحراك الاقتصادي في كتاب “رحلة الشتاء والصيف”

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الداخلية :تكريم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مراكز الخدمة الحكومية التي نالت التصنيف الذهبي حافز لتطوير الأداء الخدمي

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